Die AfD will dies nicht hinnehmen. Sie hat daher eine Organklage vor dem Bundesverfassungsgericht eingereicht. Da ein solches Verfahren seine Zeit beansprucht, hat die Fraktion zugleich ein Eilverfahren angestrengt. Per Einstweiliger Anordnung wollte sie erreichen, dass die von ihr benannten Kandidaten vorläufig als Ausschussvorsitzende eingesetzt werden – bis in der Hauptsache entschieden ist. Die AfD-Fraktion sieht sich durch die „Veranstaltung einer ungebundenen Mehrheitswahl“ zur Besetzung der ihr zustehenden Ausschussvorsitze in ihren Rechten auf Gleichbehandlung und auf faire und loyale Anwendung der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages sowie in einem aus dem Rechtsstaatsprinzip folgenden Recht auf effektive Opposition verletzt.

Doch diese begehrte einstweilige Anordnung hat der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts der AfD-Fraktion versagt. Zwar halten die Karlsruher Richter:innen den Antrag in der Hauptsache weder für von vornherein unzulässig noch offensichtlich unbegründet. Insbesondere scheine es nicht schon von vornherein ganz ausgeschlossen, dass die organschaftlichen Rechte (Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG) verletzt wurden.