Keine Mehrheit für AfD-Abgeordneten als Vorsitzenden

Am heutigen Mittwoch kam unter Leitung von Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) der Gesundheitsausschuss zu seiner ersten Sitzung zusammen. Die Abgeordneten konnten sich allerdings zunächst nicht auf einen regulären Vorsitzenden verständigen, wie der Bundestags-Nachrichtendienst „hib“ meldet.

Es zeichnete sich schon im Vorfeld ab, dass die Wahlen in den Bundestags-Fachausschüssen, in denen die AfD in der neu gestarteten Legislaturperiode den Vorsitz innehaben wird, kein Selbstläufer werden. Der von der AfD-Fraktion für den Vorsitz im Gesundheitsausschuss vorgeschlagene Abgeordnete Jörg Schneider erhielt in geheimer Wahl nicht die erforderliche Mehrheit. Mit der Frage des Vorsitzes muss sich nun der Ältestenrat befassen.