Nicht alle Konflikte lassen sich in Kennzahlen darstellen, aber auch in solchen Fällen ist Transparenz der erste Schritt auf dem Weg zur Problemlösung, und auch dann können Gedanken aus der Ökonomie weiterhelfen. Beispielsweise erscheint der aus naturwissenschaftlicher Sicht schwierige Umgang mit der Homöopathie in einem anderen Licht, wenn die Präferenzen der Kunden als Handlungsmaßstab akzeptiert werden. Dies würde dem ökonomischen Ideal der Konsumentensouveränität folgen. Auch möglicherweise kritisch eingestufte Zusatzverkäufe erscheinen anders, wenn sie aus pharmazeutischer Perspektive als umfassende Versorgung betrachtet werden. Dann wären sie ethisch nicht kritisch zu sehen, sondern sogar ausdrücklich geboten. Der Lösungsansatz liegt in solchen Fällen in einem Perspektivwechsel. Das bewusste Verschieben des Blickwinkels von der einen zur anderen Wissenschaft oder zwischen den Beteiligten, also Patienten, Apothekenteam und Inhaber kann dabei hilfreich sein, betonte Müller-Bohn.