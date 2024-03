Rezeptzahlen und Ausgaben steigen zu Jahresbeginn deutlich

Überdies gab es im Januar gewisse Nachholeffekte: Im Dezember waren die Arztpraxen häufiger geschlossen, nicht nur wegen der Feiertage, sondern auch weil einige aus Protest nicht öffneten. Somit sei ein Teil nicht akuter Arztbesuche und damit verbundene Arzneimittelverordnungen mutmaßlich in den Folgemonat verschoben worden, so der DAV. Die Zahl der in Apotheken abgegebenen Packungen erhöhte sich im Januar 2024 jedenfalls um 8,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresvergleichsmonat.

35 Prozent mehr Rezepte

Durch die zunehmende Bedeutung des E-Rezepts stieg überdies die Anzahl eingelöster Rezepte. Denn während ein Papierrezept nach Muster 16 bis zu drei Verordnungen enthalten kann, wird je E-Rezept nur eine einzelne Verordnung berücksichtigt. Laut Gematik wurden im vergangenen Januar rund 36 Millionen E-Rezepte eingelöst. Das entspricht etwa 67 Prozent aller GKV-Rezepte und 53 Prozent aller GKV-Packungen. Die Zahl der Rezepte wuchs im Januar in der Folge um 35,1 Prozent.

Verringert haben sich hingegen die Impfstoffausgaben der GKV – und zwar um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Im Jahr 2023 lag das Ausgabenplus in diesem Bereich bei 4,8 Prozent.