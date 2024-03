Gute Lobbyarbeit ist eine Frage des Timings

Tag zwei bei der INTERPHARM online am heutigen Samstag dreht sich alles um Apotheke & Wirtschaft. Den Auftakt machte Daniela Hühold, Senior Beraterin bei der Lobbying-Agentur von Beust & Coll.. Sie gab in ihrem Vortrag einen Überblick darüber, was gute Lobbyarbeit ausmacht und welche Vorgehensweise möglicherweise sogar schaden kann. So habe eine sehr konfrontative Kommunikation zwar auch Vorteile, sie schaffe zum Beispiel klare Feindbilder und helfe bei der Mobilisierung der Basis. Sie könne aber, wenn übertrieben werde, der Sache auch schaden, so die Beraterin. Kurzfristige Siege könnten auf Kosten langfristiger Ziele gehen. Dadurch, dass man sich vor allem auf den anderen fokussiere, träten eigene konstruktive Vorschläge in den Hintergrund. Letztendlich bestehe die Gefahr, dass Konfrontation zu dauerhaften Schäden in Beziehungen führe und Misstrauen geschürt werde. Hühold plädiert daher dafür, die Politik als Gesprächspartner und nicht als reinen Empfänger von Botschaften zu verstehen. Erfolgreicher Dialog basiere auf Kooperation nicht auf Konfrontation, so ihre Botschaft.