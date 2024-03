„In allen Bereichen unserer Gesundheits- und Pflegeversorgung, in Krankenhäusern, in Arzt- und Psychotherapiepraxen, in Apotheken, Pflegeeinrichtungen und den Gesundheitsämtern arbeiten Menschen mit Migrationsgeschichte“, heißt es in der Resolution. „Wir rufen alle Menschen dazu auf, sich Fremdenhass, Rassismus und Diskriminierung entschlossen entgegenzustellen und aktiv für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft einzusetzen!“, lautet der Appell der Unterzeichner.

Jens Dobbert, Präsident der Landesapothekerkammer Brandenburg, erklärte dazu, man setze sich aktiv „für eine Gesellschaft ein, die von Respekt und Gleichberechtigung geprägt ist“. Brandenburgische Apotheken seien Orte „der Solidarität und des Zusammenhalts, in denen Vielfalt geschätzt und gefördert wird. Das ist für uns ein Selbstverständnis“.

Olaf Behrendt, Vorstandsvorsitzender des Apothekerverbands Brandenburg, sagte, Apothekerinnen und Apotheker seien als Teil der Freien Heilberufe „auf eine offene freiheitliche Gesellschaft angewiesen“. Nur in einer offenen, freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft könnten die für die Gesellschaft existenziellen Aufgaben wirkungsvoll und am Gemeinwohl orientiert erfüllt werden.