G-BA gegen Vertraulichkeit bei Erstattungsbeiträgen

Der G-BA befürchtet sogar das Gegenteil. Die fehlende Preistransparenz gefährde „ohne flankierende gesetzliche Regelungen die vorhandenen Instrumente zur Regelung einer wirtschaftlichen Arzneimittelversorgung und führe darüber hinaus zu einem unverhältnismäßigen bürokratischen Mehraufwand“.

Als eigenen Vorschlag bringt der G-BA eine zentrale Beratungsstelle ein, die gemeinsam mit dem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit (IQWiG) betrieben werden soll. Sie soll sich der „evidenzbasierten Fortentwicklung der Arzneimittel-Richtline und der Unterstützung beim Registeraufbau zur Förderung der Generierung versorgungsnaher Daten insbesondere im Zusammenhang mit ATMP“ widmen.

Zudem will der G-BA, dass sein Mitwirken bei klinischen Bewertungen und wissenschaftlichen Beratungen von Gesundheitstechnologien auf europäischer Ebene im Gesetz verankert wird. In einem dritten Vorschlag geht es darum, dass klinische Studien „nach Genehmigung durch eine Ethikkommission und vor Einschluss des ersten Patienten in einem zentralen und von der Weltgesundheitsorganisation anerkannten Primärregister für klinische Studien oder im Deutschen Register Klinischer Studien beim BfArM“ innerhalb von zwölf Monaten registriert werden sollen.