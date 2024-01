Schokolade für Blutdruckmessen: BKK kritisiert ABDA-Nachwuchswettbewerb

Die ABDA will den Apothekennachwuchs für die pharmazeutischen Dienstleistungen (pDL) begeistern. In einem Wettbewerb können PhiP vom 1. Februar bis zum 30. Juni zeigen, wie viele Blutdruckmessungen sie in einem Zeitraum von zehn Stunden schaffen. Den Gewinnern winken unter anderem Schokoladenpakete.

Die Betriebskrankenkassen (BKK) nehmen die Aktion nun zum Anlass, um zu einer „offenen Diskussion“ über die pDL und eine bilaterale Abrechnung aufzurufen. Blutdruckmessen sehe man „hinsichtlich des tatsächlichen Nutzens für die Patientenversorgung bzw. der Versorgungsverbesserung kritisch“. Deswegen werde auch die Aktion der ABDA hinterfragt.

„Die pharmazeutische Kompetenz in den Apotheken sollte an den richtigen Stellen eingesetzt werden. Dort wo sie etwas bewirken kann“, erklärte der Vorstandsvorsitzende des BKK Dachverbands, Franz Knieps. „Beispielsweise in der Medikationsanalyse von Patientinnen und Patienten, die mindestens fünf ärztlich verordnete Medikamente einnehmen.“ Anders stehe es um eine einmalige Blutdruckmessung, „um angehende Apothekerinnen und Apotheker dazu zu animieren, Gelder aus dem Fonds abzurufen, und sie mit Schokolade zu beschenken“.