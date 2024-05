DAK fordert Apotheken auf, pDL anzubieten

Im Apothekenportal der DAK heißt es dazu unter anderem: „Sie vor Ort kennen die Bedürfnisse Ihrer Patientinnen und Patienten am besten und diese schätzen Ihr Fachwissen verbunden mit persönlicher Beratung. Im Versorgungsalltag können somit offene Fragen zur Medikation geklärt werden, ebenso erübrigen sich in den meisten Fällen pharmazeutische Bedenken gegenüber der Substitution eines Arzneimittels, beispielsweise bei Vorliegen von Rabattverträgen. Bieten Sie pharmazeutische Dienstleistungen aktiv an und unterstützen Sie damit eine gelingende Arzneimitteltherapie.“ Hintergrund ist, dass das zur Vergütung vorgesehene Budgets für die Apotheken bisher nicht ausgeschöpft wird, wie ein Sprecher gegenüber der DAZ auf Nachfrage erklärt.

Der Topf füllt sich zunehmend

Die ABDA hat zwar alles Mögliche unternommen, um die Apothekenteams zu motivieren, bis hin zur individuellen Unterstützung einzelner Apotheken. So richtig gefruchtet hat aber nichts. Im vierten Quartal 2023 waren es laut Nacht- und Notdienstfonds (NNF) 6.284 Apotheken, die pDL für die Abrechnung gemeldet haben. An sie hat der NNF 3,8 Millionen Euro ausgezahlt. Im gesamten Jahr 2023 flossen damit rund 11,5 Millionen Euro für pDL an die Apotheken. Zur Verfügung stehen 150 Millionen Euro jährlich. Schon 2022 lief das Geld für die pDL beim NNF auf – und wurde in noch geringerem Umfang abgerufen. Angesichts der knappen Kassen um Gesundheitswesen ist es wenig verwunderlich, dass die herumliegenden Millionen Begehrlichkeiten wecken.