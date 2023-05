Pharmazeutische Dienstleistungen: Team, Kundschaft und Ärzte überzeugen

Auch Ärzt:innen in der Nähe zu informieren, sei ein sinnvoller Ansatz, so Renner. Für das Gespräch kann auch ein anderer Aufhänger, wie beispielsweise die aktuellen Lieferengpässe, gewählt werden. Findet ein persönliches Gespräch statt, bietet die Homepage der ABDA einen Foliensatz, der speziell auf diese Gespräche zugeschnitten ist. Wer besonders effizient vorgehen und möglichst viele Hausärzt:innen erreichen wolle, könne auch beispielsweise mit Hausärzteverbänden in Kontakt treten und Vorträge bei deren Qualitätszirkeln anbieten.

Auch hier gilt: Vorteile für die Ärzt:innen, wie beispielsweise das Angebot, diesen einen Überblick über die Selbstmedikation der Patient:innen zur Verfügung zu stellen, sollten Teil solcher Gespräche und Vorträge sein.

Sind alle Beteiligten so „an Bord“ geholt, dürfte der Einstieg in die pharmazeutischen Dienstleistungen um einiges leichter fallen. Und diese sind, so wird in Renners Vortrag deutlich, eine Chance für die Apothekerschaft, die sich diese nicht entgehen lassen sollte.