Daiichi Sankyo investiert eine Milliarde Euro in Pfaffenhofen

Mit Investitionen von bis zu einer Milliarde Euro soll der Standort Pfaffenhofen nach Angaben von Daiichi Sankyo in den nächsten Jahren zu einem internationalen Innovationszentrum ausgebaut werden. Dabei sollen neben zusätzlichen Produktionskapazitäten im Bereich der Herzkreislauf-Erkrankungen neue Labore insbesondere für die Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-Technologie (Antibody Drug Conjugates, kurz ADC) entstehen. Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC) bestehen typischerweise aus einem monoklonalen Antikörper, der kovalent an einen zytotoxischen Wirkstoff gebunden ist. Damit könnten künftig in Pfaffenhofen neuartige Krebstherapien unter anderem gegen Brust-, Lungen- und Magenkrebs entwickelt und hergestellt werden.