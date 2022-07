„Spüren, wie es wirkt!“

Die G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG mit Sitz in Schleswig-Holstein zählt zu den ältesten und zugleich führenden mittelständischen Pharmaunternehmen in Deutschland. Mit Gelomyrtol® an der Spitze des Produktportfolios hat sich das norddeutsche Familienunternehmen als Phytohersteller weltweit einen Namen gemacht.