Wie man einen Lippenherpes mit OTC-Arzneimitteln behandelt

Virustatika

Einen besonderen Stellenwert besitzen die sehr gut verträglichen topisch angewendeten Virustatika Aciclovir (Zovirax® und Generika) und Penciclovir (Pencivir®). Die große Selektivität und gute Verträglichkeit dieser Nucleosidanaloga ergibt sich aus dem speziellen Wirkmechanismus dieser Antimetaboliten, durch den auch sehr effizient die Virusvermehrung gehemmt wird. Zudem lindern sie die Symptome und verkürzen den Krankheitsverlauf signifikant [10, 11].

Aciclovir wird hauptsächlich durch eine HSV-codierte Thymidinkinase zum Monophosphat phosphoryliert und akkumuliert dann in den HSV-infizierten Zellen, bevor es weiter zum aktiven Triphosphat phosphoryliert wird, das dann bevorzugt die DNA-Polymerase des HSV hemmt und die HSV-Vermehrung in allen Phasen stark reduziert.

In den späteren Phasen der HSV-Infektion werden die durch das HSV stark geschädigten Epithelzellen vom Immunsystem abgetötet. Gegen diesen Prozess können die Virustatika nichts ausrichten; sie wirken also vor allem in den frühen Phasen und nur bedingt in den späteren Stadien einer HSV-Infektion (Penciclovir ist in den späteren Stadien wirksamer als Aciclovir) [12].

Bei Docosanol (Muxan®, [seit November 2022 außer Vertrieb!]) handelt es sich um einen gesättigten aliphatischen Alkohol. Dieser verändert angeblich die Membran der Wirtszelle so, dass die angelagerten Viren nicht mehr in sie eindringen können. Demnach ist eine Wirkung nur in den frühen Phasen (Prodromal-, Erythemphase) zu erwarten [13, 14]. Da die Studienlage zu Docosanol noch überschaubar ist, fällt seine Bewertung schwer; ein Therapieversuch empfiehlt sich insbesondere, wenn der Patient auf eine Therapie mit den bewährten Nucleosidanaloga nicht anspricht.

Melissenextrakte und Zink

Besonders für Patienten, die ein Phytotherapeutikum wünschen, bietet sich eine Behandlung mit einem Extrakt aus den Blättern der Melisse (Melissa officinalis, Lamiaceae) an. Melissenextrakte wirken, indem sie das Eindringen der HS-Viren in die Epithelzellen durch reversible Blockade relevanter Zellrezeptoren hemmen. Die meisten Studien wurden mit dem in der Lomaherpan® Creme eingesetzten Extrakt durchgeführt. So wurden in kleineren Studien eine höhere Wirksamkeit gegenüber Placebo und eine vergleichbare Wirksamkeit gegenüber Aciclovir festgestellt – sofern die Behandlung in den ersten acht Stunden nach Auftreten der ersten Symptome durchgeführt wurde [15 – 17]. Diese Ergebnisse können nur bedingt auf andere Melissenextrakte und die daraus hergestellten Präparate übertragen werden.

Interessant ist auch die Behandlung mit Zinksulfat (z. B. Virudermin®Gel), eventuell mit Zusatz von Heparin (Lipactin®). Auch Zinkionen hemmen das Eindringen der HS-Viren in die Wirtszellen, wobei Heparin die Wirkung verstärkt. Folglich sollten die entsprechenden Präparate ebenfalls hauptsächlich in den frühen Phasen einer HSV-Infektion wirken. Daneben besitzt Zink auch adstringierende und wundheilungsfördernde Eigenschaften, wodurch die Präparate auch in späteren Phasen durchaus eine Berechtigung haben.

Hydrokolloidpflaster

Eine weitere Therapiemöglichkeit, bei der es jedoch nicht um eine Hemmung der HS-Viren geht, besteht in der Anwendung von Hydrokolloidpflastern (z. B. Compeed®), bei denen es sich um Medizinprodukte handelt. Diese werden nahezu unsichtbar auf die betroffene Hautpartie aufgeklebt und können auch überschminkt werden. Es erfolgt keine direkte Hemmung der Viren, sondern die Pflaster fördern – nach dem Prinzip der feuchten Wundheilung – den Heilungsprozess. Damit können Sie theoretisch in allen Phasen, besonders aber auch in den späteren Phasen (wenn andere Herpesmittel ohnehin nur noch bedingt wirken), angewendet werden und beschleunigen die Regeneration der Haut, was auch durch kleinere Studien belegt ist [19]. Ein weiterer Vorteil besteht in der Abdeckung der betroffenen Hautpartien, weil dadurch eine Übertragung der HS-Viren auf andere Personen und andere Hautpartien minimiert werden kann.

Cave Hausmittel

Zur Anwendung weiterer Hausmittel wie Zahnpasta, Essig und Teebaumöl (Melaleucae alternifoliae aetheroleum) kann nicht geraten werden. Zahnpasta und Essig trocknen die Haut aus. Teebaumöl und der darin enthaltene Zimtaldehyd besitzen ein hohes allergisches Potenzial und reizen, wenn sie in hohen Konzentrationen angewendet werden, selbst die Haut, wodurch diese die Beschwerden – bei bisher unbewiesenem Nutzen – sogar noch verschlimmern können.