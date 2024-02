Mundschleimhautzellen sind anfällig für die Aufnahme von Titandioxid-Nanopartikeln

Die Sicherheit von Titandioxid wird bereits seit 2010 diskutiert. Doch erst in den vergangenen Jahren hat die Diskussion auch zu regulatorischen Konsequenzen geführt. Seit dem 7. August 2022 dürfen in der EU etwa keine Lebensmittel mehr neu in den Handel gebracht werden, die Titandioxid enthalten. Das ist für die Pharmazie nicht nur interessant, weil davon auch Nahrungsergänzungsmittel betroffen sind – sondern auch, weil die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA bis April 2024 eine weitere Bewertung von Titandioxid durchführen will: Wenn bis dahin Titandioxid nicht auch in Arzneimitteln ersetzt wird, sollen nur noch „objektive, nachprüfbare Gründe für die Undurchführbarkeit seiner Ersetzung berücksichtigt werden“. Je nach Einsatzgebiet von Titandioxid gelten verschiedene gesetzliche Regelungen [5].