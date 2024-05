Bereits im April 2014 und März 2017 (SCCS/1516/13 und SCCS/1580/16) hatte sich das SCCS zu Titandioxid in Nanoform als UV-Filter in Kosmetika geäußert. Auch damals bezog sich seine Einschätzung nur auf Titandioxid unter bestimmten Bedingungen. So durfte die Konzentration etwa nicht 25 % überschreiten, während Titandioxid hauptsächlich in der Modifikation Rutil (mit maximal 5 % Anatas) vorliegen dürfe, hieß es. Auch dürfen beispielsweise nur bestimmte Beschichtungen zum Einsatz kommen, sodass das SCCS den Einsatz von Nano-Titandioxid zum Aufbringen auf gesunder Haut oder Haut mit Sonnenbrand als sicher erachtet. Nicht als sicher gilt jedoch dessen Einsatz in Produkten, die man einatmen kann – das ist auch in der Kosmetikverordnung festgehalten.