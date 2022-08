Welche Kinder-Zahncremes die Apotheke empfehlen kann

Zugegeben kaufen wohl nur die wenigsten Eltern die Zahnpasta für ihren Nachwuchs regelmäßig in der Apotheke. Doch gerade am Anfang kann die große Auswahl – und auch die Vielzahl an divergierenden Empfehlungen zu Fluorid der letzten Jahre – manche überfordern. Dank der Beratung in der Apotheke und angesichts des neuesten Tests der Stiftung Warentest kann diesen Eltern die Qual der Wahl schnell erleichtert werden.