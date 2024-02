Ivosidenib – viertes Orphan Drug mit erheblichem Zusatznutzen

Der Nutzenbewertung von Ivosidenib wurde laut den „tragenden Gründen zum Beschluss“ des G-BA die laufende, randomisierte, kontrollierte, doppelblinde Phase III-Studie AGILE zugrunde gelegt. Darin wurde Ivosidenib in Kombination mit Azacitidin gegenüber Placebo in Kombination mit Azacitidin verglichen. Während sich dabei in der Symptomatik, beim Gesundheitszustand, der Lebensqualität und den Nebenwirkungen keine für die Nutzenbewertung relevanten Unterschiede zeigten, war das beim Endpunkt Gesamtüberleben anders. Dort „zeigt sich ein statistisch signifikanter Unterschied zum Vorteil von Ivosidenib in Kombination mit Azacitidin“.