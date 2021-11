G-BA erkennt erheblichen Zusatznutzen für Libmeldy

Allerdings bescheinigt der G-BA lediglich Libmeldy für die Therapie von an MLD erkrankten, aber noch symptomfreien Kindern einen erheblichen Zusatznutzen. Libmeldy ist ein sogenanntes Orphan Drug – ein Arzneimittel zur Behandlung seltener Leiden. Als selten gilt eine Erkrankung dann, wenn höchstens eine von 2.000 Personen in der EU davon betroffen ist. Orphan Drugs genießen einige Erleichterungen, wenn es um ihre Zulassung und Erstattung geht. Das soll Pharmaunternehmen Anreize schaffen, auch in seltenen Therapiegebieten zu forschen – unter anderem dürfen Orphan Drugs eine vereinfachte Nutzenbewertung durchlaufen: Bis zu einer Umsatzschwelle von 50 Millionen Euro gilt der Zusatznutzen als gesetzt. Das heißt: Der G-BA verzichtet bei der Nutzenbewertung auf den Vergleich mit bereits eingesetzten und etablierten Arzneimitteln und Therapien.