Mavacamten verbessert die Lebensqualität

Das IQWiG hatte 2023 in einer Dossierbewertung keinen Zusatznutzen von Mavacamten festgestellt, und zwar aufgrund fehlender oder unklarer Angaben. Insbesondere fehlten Angaben dazu, ob die in der Studie eingesetzte Therapie nach ärztlicher Maßgabe sachgerecht war. Doch der Hersteller von Camzyos®, Bristol Myers Squibb, reichte nun Daten nach.

In der Kategorie Morbidität sieht das IQWiG bei zwei Endpunkten einen Anhaltspunkt für einen geringen Zusatznutzen, für einen weiteren Endpunkt einen Anhaltspunkt für einen beträchtlichen Zusatznutzen von Mavacamten plus Therapie (nicht gefäßerweiternder Betablocker oder Calciumkanalblocker) nach ärztlicher Maßgabe gegenüber Placebo plus Therapie nach ärztlicher Maßgabe. In der Kategorie gesundheitsbezogene Lebensqualität wurde ein Anhaltspunkt für einen beträchtlichen Zusatznutzen gefunden. Bei Mortalität und Nebenwirkungen gibt es keinen Zusatznutzen für Mavacamten. Insgesamt sieht das IQWiG einen „einen Anhaltspunkt für einen beträchtlichen Zusatznutzen von Mavacamten bei hypertropher obstruktiver Kardiomyopathie“.