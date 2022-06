Dabei gibt es sowohl beim Verlauf von Erkrankungen als auch bei ihrer Behandlung durchaus Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Das kann etwa an verschiedenen Fett-, Wasser- und Muskelanteilen liegen oder der unterschiedlichen hormonellen Aufstellung von Männern und Frauen. Zudem sind Frauen im Durchschnitt kleiner und wiegen weniger als Männer. Dennoch bleibt all dies bei der Dosierung im medizinischen Alltag meist unberücksichtigt. Am Ende erhalten Frauen in Relation zu ihrem Körpergewicht häufig eine zu hohe Dosis.

Angesichts der vielfach ausbleibenden Beratung scheint es nachvollziehbar, dass die Befragten sich mehrheitlich einen Hinweis auf der Packungsbeilage wünschen. Etwa Dreiviertel der Befragten (74 Prozent) halten geschlechtsspezifische Dosierungsangaben im Beipackzettel für sinnvoll. Auffällig ist, dass sich besonders junge Menschen unter 29 Jahren mit 86 Prozent verstärkt hierfür aussprechen. Bei den über 60-Jährigen liegt der Anteil bei 69 Prozent.