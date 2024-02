„Lasst uns Apotheke komplett neu denken“

Es war mal wieder so weit: Der Bundesverband deutscher Apothekenkooperationen (BVDAK) hat zum Kooperationsgipfel geladen. Zwei Tage lang war in München Netzwerken angesagt. Probleme anderer Veranstalter, die Teilnehmerzahlen vor Corona zu erreichen, hat der BVDAK offenbar nicht. Laut dem Vorsitzenden Stefan Hartmann war sein „Familientreffen“ überbucht.

In seinem Einstiegsvortrag, den er gemeinsam mit Vanessa Conin-Ohnsorge von der Denkfabrik Apotheke hielt, verbreitete Hartmann allerdings zunächst weniger positive Stimmung. Man müsse aufpassen, dass man in diesen Zeiten das Positive nicht aus den Augen verliere, sagte er. Er werde es aber versuchen, auch wenn es nicht leicht fällt. In seinen Augen geht es derzeit darum, ein System zu erhalten, das ein Auslaufmodell ist. Die Beitragsfinanzierung komme in Zeiten des demographischen Wandels ans Ende. Hartmann vermisst die notwendige Weichenstellung durch die Politik.

Der BVDAK-Vorsitzende hält es für einen großen Fehler, dass 2004 die Kassen vom „Payer zum Player“ wurden. Die Leistungserbringer seien in deren Augen nur lästige Kostenverursacher, jeder, der das System verlasse, zum Beispiel wegen Insolvenz, entlaste es. „Auf der anderen Seite leisten wir uns Gehälter für 95 Kassenvorstände“, so Hartmann. Von diesem Geld könnte man viele PTA bezahlen. „Es ist grauenhaft, wie Politik in Deutschland gemacht wird“, konstatierte er. „Wenn die Parteien so weitermachen, werden sie zur Gefahr für die Demokratie.“