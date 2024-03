Zwei Drittel der Patienten mit erhöhten Werten

In einem Pilotprojekt der ABDA zur „standardisierten Risikoerfassung hoher Blutdruck“ konnte gezeigt werden, dass viele Patientinnen und Patienten, die unter Bluthochdruck leiden, oft nicht optimal versorgt waren. In zwei von drei der dokumentierten Fälle wurden zu hohe Werte in den Apotheken gemessen, die eine Weitervermittlung zur Arztpraxis erforderlich machten – bei 6 Prozent war der Blutdruck sogar stark erhöht (180/110 mmHg).

Dafür wurden insgesamt 201 Fragebögen aus zwölf Apotheken ausgewertet. Die Ergebnisse verdeutlichen nach Ansicht der ABDA, dass hier offenbar große Defizite bei der Kontrolle und der arzneilichen Einstellung von Bluthochdruckpatienten bestehen. Umso wichtiger sei das Angebot der standardisierten Blutdruckerfassung in den Apotheken vor Ort.