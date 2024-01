Pharmazeutische Hilfe für Gaza hat begonnen

Im Oktober 2023 berichtete die DAZ, dass deutsche pharmazeutische Hilfsorganisationen im Nahostkonflikt bislang nicht aktiv sind. „Apotheker ohne Grenzen“ (AoG) beispielsweise war zuvor nicht in Israel und Palästina aktiv, es fehlten bestehende Partnerschaften vor Ort. Doch schnell stellte sich heraus, wie AoG auf seiner Webseite erklärt, dass der Bedarf an Arzneimitteln im Gaza-Streifen sehr hoch ist. Im Dezember 2023 wurde dann mit Anera (American Near East Refugee Aid) ein Partner gefunden, sodass AoG nach Weihnachten, eine erste Hilfslieferung im Wert von ca. 20.000 Euro nach Gaza schicken wollte. Weil viele Organisationen den Fokus ausschließlich auf Trauma- und Notfall-Medikamente legten, wollte AoG „den hohen Bedarf an Medikamenten für chronische Krankheiten in dieser akuten Notlage“ abdecken.

Seitdem kann man auch zweckgebunden unter dem Stichwort „Nahost“ an AoG spenden.