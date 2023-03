Der sekundäre Endpunkt Lebensqualität wurde in vier Studien untersucht und in keiner lag eine signifikante Verbesserung dieser durch den Opioideinsatz vor. Hinsichtlich des sekundären Endpunkts Mortalität kam es in keiner der Studien zu einem Todesfall, wohl auch, da die Studiendauern mit einem Tag bis mehreren Tagen jeweils sehr kurz waren. In größeren Studien habe der Einsatz von Opioiden jedoch zu einer Erhöhung dieses Parameters geführt, ist in der Übersichtsarbeit zu lesen.

Eine Frage der Nebenwirkungen

Signifikante Ergebnisse gab es jedoch bei den Nebenwirkungen: Patienten der Verumgruppe litten dreimal so oft an Schwindel (relatives Risiko 3,13), viermal so oft an Erbrechen (RR 4,29) und fünfmal so oft an Verstopfung (RR 4,77) wie die Kontrollpatienten. Auch brachen deutlich mehr Teilnehmer, die Opioide bekamen, die Studie ab als Placebobehandelte (RR 4,29).

Angesichts der nicht belegten Wirksamkeit und der gehäuft auftretenden Nebenwirkungen empfehlen die Autoren den Einsatz von Opioiden demnach nur als Mittel der allerletzten Wahl („very last resort“), wenn andere pharmakologische und nicht pharmakologische Interventionen versagt haben. Weiterhin solle die Behandlung sofort beendet werden, wenn der Behandlungserfolg ausbleibt oder schwere Nebenwirkungen auftreten.

Ein Blick in die Leitlinien zeigt, dass sie mit dieser Einschätzung nicht allein sind. In der Nationalen Versorgungslinie (NVL) Chronische Herzinsuffizienz 2019 heißt es, dass niedrig dosierte Opiate bei solchen Patient:innen eingesetzt werden können, die aufgrund einer akut dekompensierten Herzinsuffizienz unter schwerer Dyspnoe und Angst leiden. Weiterhin wird erläutert: