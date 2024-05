Die Apothekenreform des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) steckt dem Vernehmen nach im Finanzministerium fest – aber laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) soll der entsprechende Referentenentwurf noch vor der Sommerpause ins Kabinett. Der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) hat nun die Pfingst-Feiertage genutzt, um seine Position klarzumachen: Apotheken mit hohen Umsätzen sollen zukünftig weniger Geld pro abgegebener Packung bekommen, jene im ländlichen Raum einen „Versorgungsbonus“ bekommen. Das verriet GKV-Vorständin Stefanie Stoff-Ahnis dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

„Wir brauchen keine elf Apotheken fußläufig zum Münchner Marienplatz“, sagte Stoff-Ahnis laut dem Beitrag, der an diesem Montag veröffentlicht wurde. „Wir müssen aber dafür sorgen, dass Patientinnen und Patienten auch in der Uckermark, in Ostfriesland oder im Hunsrück eine Apotheke in der Nähe finden können.“