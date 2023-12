Mehr Sicherheit bei proteinhaltigen Arzneimitteln!

Überzeugt vom großen Nutzen proteinhaltiger Arzneimittel, aber auch von einem in der Praxis teilweise sorglosen Umgang damit, hat sich die private Stiftung für Arzneimittelsicherheit an die Arbeit gemacht. Sie sammelte Hinweise, führte eine Studie durch und kreiste das Problem – den sicheren Umgang mit proteinhaltigen Arzneimitteln – von verschiedenen Seiten ein. Was sind die Erkenntnisse?

59 Prozent aller neu zugelassenen Medikamente 2022 in Deutschland waren Biopharmazeutika (2021: 46 %) [1]. Ihr Anteil am Gesamtmarkt ist auf 32,9 Prozent gestiegen. Ihre herausragende Bedeutung für die Gesundheitsversorgung in Deutschland steht also außer Frage. Biopharmazeutika, insbesondere Impfstoffe, Insuline, Enzyme, Wachstumshormone und andere Proteine, sind aus der modernen Medizin nicht mehr wegzudenken.