Vosoritid: IQWiG bescheinigt Zusatznutzen bei Wachstumsstörung

„Ursache der Achondroplasie ist eine Punktmutation im Gen für den Fibroblasten-Wachstumsfaktor-3 (FGFR3) auf Chromosom 4. FGFR3 ist eine Rezeptor-Tyrosinkinase, die hemmend in die Proliferation und Differenzierung von Chondrozyten eingreift. Durch die Mutation kommt es zur übermäßigen Hemmung und damit zu Störungen im Knochenwachstum, insbesondere der Röhrenknochen. Vosoritid ist zur Behandlung von Achondroplasie bei Patienten ab dem zweiten Lebensjahr zugelassen*, bei denen sich die Epiphysen noch nicht geschlossen haben. Es handelt sich um ein Analogon des natürlichen natriuretischen Peptids vom Typ C (CNP), einem Regulator des endochondralen Knochenwachstums. Vosoritid hemmt wie das natürliche CNP durch Bindung an den natriuretischen Peptidrezeptor B (NPR-B) die nachgeschaltete FGFR3-Signalübertragung. Dadurch werden die Proliferation und Differenzierung der Chondrozyten gefördert, eine Zunahme des Längenwachstums ist die Folge.“

*Laut Fachinformation Voxzogo Stand 10/2023 ist mittlerweile eine Behandlung bei Kindern ab vier Monaten möglich.