FDA lässt Tirzepatid-Präparat zum Gewichtsmanagement zu

Der Wirkstoff Tirzepatid, der außer an den GLP-1- auch an den GIP-Rezeptor bindet (glucoesabhängiger insulinotroper Peptid-Rezeptor, GIP steht für Gastric-Inhibitory-Peptide), nimmt nun zumindest in den USA den gleichen Weg: Bereits seit vergangenem Jahr ist dort das Tirzepatid-haltige Fertigarzneimittel Mounjaro® für Typ-2-Diabetiker:innen zugelassen. Am 8. November teilte die US-amerikanische Arzneimittelaufsichtsbehörde FDA nun mit, einem weiteren Präparat die Zulassung erteilt zu haben. Unter dem Handelsnamen Zepbound® ist der Wirkstoff also auch für Menschen mit Adipositas (BMI ≥ 30 kg/m2) sowie übergewichtige Menschen (BMI ≥ 27 kg/m2) mit einer weiteren gewichtsbedingten Erkrankung zugelassen. Zu letzterer zählen Bluthochdruck, Dyslipidämie, Typ-2-Diabetes, obstruktive Schlafapnoe und kardiovaskuläre Erkrankungen. Anzuwenden ist das in den Wirkstärken 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg und 15 mg zugelassene Präparat einmal wöchentlich subkutan. Parallel sollen Ernährungs- und Bewegungsmaßnahmen durchgeführt werden.