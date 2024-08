Wegovy und Zepbound sind erst der Anfang

Trotz der bisherigen Erfolge steckt der Markt für Adipositas-Therapien noch in den Kinderschuhen und dürfte in den kommenden Jahren eine starke Dynamik entfalten. So weisen die Evaluate-Analysten darauf hin, dass Wegovy und Zepbound 2023 zusammen wohl weniger als 5 Milliarden US-Dollar umgesetzt haben – ein Bruchteil der 130 Milliarden US-Dollar, die der gesamte GLP-1-Markt bis 2030 erreichen könnte. Allein der Umsatz des Spitzenreiters Wegovy dürfte sich in den nächsten fünf Jahren verdreifachen. Damit sollte auch der Kampf um Marktanteile gerade erst begonnen haben. Anzunehmen ist, dass sich bis zum Ende des Jahrzehnts mehr als zwei Unternehmen gegenüberstehen werden. Evaluate geht davon aus, dass sich in den nächsten Jahren andere große Pharmakonzerne wie AstraZeneca in den „Abnehm-Goldrausch“ einkaufen und Investoren fleißig Schecks für innovative Unternehmen der nächsten Generation ausstellen.

Dupixent und Skyrizi auf Platz 2 und 6

Unter den Arzneimittel-Top-Ten des Jahres 2030 werden aber auch andere „große Medikamente für große Krankheiten“ zu finden sein, beispielsweise im Bereich der autoinflammatorischen Leiden. So sollte der monoklonale Antikörper Dupixent (Dupilumab) von Sanofi/Regeneron 2030 noch über 22 Milliarden Dollar Erlös einfahren und damit Rang zwei einnehmen. Immerhin sammle das Produkt derzeit Zulassungen für andere Krankheiten wie Asthma, Ekzeme und eosinophile Ösophagitis ein. Hinzu komme eine erwartete Zulassung für chronisch obstruktive Lungenerkrankungen. Unter dem Strich dürfte das dem Arzneimittel über die Jahre ein jähr­liches Wachstum von fast 10 Prozent einbringen.

Das sechstplatzierte Arzneimittel unter den künftigen Top Ten ist der IL-23-Antikörper Skyrizi (Risankizumab). Der Umsatz für das Produkt soll bis Ende dieses Jahrzehnts jährlich um durchschnittlich 14 Prozent wachsen und bis 2030 für den Hersteller AbbVie einen Umsatz von 19,5 Milliarden Dollar erzielen. Das Arzneimittel, das bereits für Plaque-Psoriasis, psoriatische Arthritis und Morbus Crohn zugelassen ist, könnte zudem grünes Licht für die Behandlung der entzündlichen Darmerkrankung Colitis ulcerosa erhalten.

Allerdings dürfte es laut Evaluate aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs und der Segmentierung der Krankheiten schwierig werden, den großen Erfolg von Produkten wie Dupixent und Skyrizi künftig zu wiederholen. Autoimmunkrankheiten wie Psoriasis sind nach Ansicht der Analysten zunehmend umkämpft und erfordern hohe Marketingausgaben. Mittlerweile versuchten die Entwickler vielmehr, den Markt durch Biomarker-gestützte Patientenstratifizierung zu differenzieren und in kleinere Teile zu zerlegen.

Die Top-Onkologie-Präparate

Darzalex (Daratumumab) von Johnson & Johnson ist in der Evaluate-Analyse der größte der beiden Onkologie-Top-Ten-Kandidaten. Der Anti-CD28-Antikörper dürfte mit seinen über ein halbes Dutzend Zulassungen für das multiple Myelom fast 16 Milliarden Dollar umsetzen und damit nur knapp den Umsatz des zweitplatzierten generischen Checkpoint-Inhibitors Keytruda übertreffen. Dessen Jahresumsatz wird bis zum Ende dieses Jahrzehnts wohl um über 40 Prozent auf 14,6 Milliarden Dollar geschrumpft sein.

Aussichtsreiche Pipeline-Kandidaten

Beim Blick in die Entwicklungspipelines der Pharmakonzerne zeigt sich, dass die zehn wertvollsten Kandidaten im Jahr 2030 den Schätzungen zufolge wohl einen Umsatz von fast 65 Milliarden US-Dollar erzielen werden. Auch hier befassen sich drei der vier Spitzenreiter mit Fettleibigkeit und deren Folgen: Novo Nordisks Chartstürmer Cagrisema, der den Wirkstoff von Wegovy mit einem Amylin-Analogon kombiniert, Lillys Hoffnungsträger, der orale GLP-1-Rezeptoragonist Orforglipron, und das „Triple-G“-Medikament Retatrutid, das auf GLP-1, GIP und den Glucagon-Rezeptor wirke. Drei ZNS-Arzneimittel sind ebenfalls in den Top Ten vertreten, was laut der Studie den wissenschaftlichen Fortschritt und das Interesse der Anleger an dieser Kategorie widerspiegelt. Darunter ist das Anti­psychotikum Xanomelin-Trospiumchlorid (KarXT) von BMS, das 2023 durch die 14 Milliarden Dollar teure Übernahme von Karuna erworben wurde.