Aktualisierte Gicht-Leitlinie – Colchicin vorsichtig einsetzen

Ohne medikamentöse Therapie dauert ein Gichtanfall in der Regel drei Tage bis zwei Wochen. Daher sollte so rasch wie möglich eine antiinflammatorische Behandlung eingeleitet werden - am besten innerhalb der ersten 12 bis 24 Stunden nach Beginn des akuten Gichtanfalls. Mittel der Wahl sind nicht-steroidale Antirheumatika (NSAR), Glucocorticoide und „low-dose“ Colchicin (wenn NSAR nicht gegeben werden können). Bei der Auswahl des Arzneimittels sind Komorbiditäten und Komedikation zu berücksichtigen. Die Leitlinienautoren betonen, dass vor einer Therapieentscheidung ein Interaktionscheck erfolgen sollte, der auch von Seiten der Apotheke durchgeführt werden kann.