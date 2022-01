Colchicin nutzt nichts bei COVID-19

Bei schwerem COVID-19 spielen Entzündungen eine wesentliche Rolle, so lassen sich bei schwer erkrankten Coronapatienten stark erhöhte Entzündungsmarker, wie Interleukin-6 (IL-6) und C-reaktives Protein (CRP), ausmachen. Dass es sinnvoll ist, diese Entzündungen sodann zu behandeln, zeigen entzündungshemmende Arzneimittel, zum Beispiel Corticosteroide oder der IL6-Antikörper Tocilizumab, die mittlerweile zur Behandlung von COVID-19 zugelassen sind und nachweislich die Sterblichkeit senken können.

„Colchicin, ein leicht verfügbares, sicheres und preiswertes Medikament, hat eine breite Palette von entzündungshemmenden Wirkungen“, schreiben Wissenschaftler:innen im Fachjournal „The Lancet Respiratory Medicine“ (Colchicine in patients admitted to hospital with COVID-19 (RECOVERY): a randomised, controlled, open-label, platform trial). Ob diese entzündungshemmenden Wirkungen auch bei COVID-19-helfen, haben sie in einer randomisierten, kontrollierten Open-Label-Studie untersucht (nicht verblindet, das heißt: sowohl Arzt wie auch Patient wissen, welchen Wirkstoff sie verabreichen beziehungsweise erhalten).