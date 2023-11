Warum sich Spezialisierung für Apotheken lohnt

Existiert eine Apotheke bereits länger auf dem Apothekenmarkt, hat sich in vielen Fällen schon herauskristallisiert, wie die Kunden „ticken“ und was sie wünschen und brauchen. Ebenso ist klar, welcher Kundenstamm in der Umgebung häufig anzutreffen ist. Noch genauere Informationen liefert eine Bedarfsanalyse, in deren Rahmen man seine Zielgruppe – die natürlich in ausreichendem Umfang vorhanden sein muss – definieren und zusätzlich einen direkten Nutzen für die Kunden herausarbeiten kann. Apotheker können beispielsweise Fragebögen erstellen, um die Bedarfs- und Interessensgebiete der Kunden abzufragen. Zusätzlich können die Fragebögen in der Umgebung verteilt werden, um auch Personen zu erreichen, die noch nicht in der Apotheke einkaufen, aber mögliche Neukunden darstellen.