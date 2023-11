Apothekenmarktzahlen: Ost und West im Vergleich

Im Osten der Republik wird mehr verschrieben und die Abrechnung eines verschreibungspflichtigen Medikamentes ist oft höher als im Westen. Bei allen anderen Kategorien ist es in der Regel andersherum. Was ist die Ursache? Ein wesentlicher Grund ist evident: Die Bevölkerung in den östlichen Flächenländern ist deutlich älter als in Berlin und in Westdeutschland. Das durchschnittliche Alter in Sachsen-Anhalt liegt bei 48,1 Jahren, gefolgt von Thüringen mit 47,6 Jahren, Mecklenburg-Vorpommern liegt bei einem Durchschnittsalter von 47,5 Jahren, etwas jünger ist der Durchschnitt in Brandenburg (47,3 Jahre), und der durchschnittliche Sachse ist 46,9 Jahre alt. Der gesamtdeutsche Durchschnitt liegt dagegen bei 44,7 Jahren.

Mit zunehmendem Alter steigt nicht nur die Häufigkeit schwerer Erkrankungen, sondern auch der Anteil an Menschen, die an zwei oder mehr chronischen Krankheiten leiden. Analysen von Krankenkassen haben laut dem Pharmaunternehmen Sanofi gezeigt, dass in der Altersgruppe über 65 knapp zwei Drittel der Untersuchten (62 Prozent) wegen drei oder mehr chronischer Erkrankungen behandelt werden.

Buchungstyp „Bar“ stark in den Stadtstaaten

Betrachtet man die Kassenvorgänge nach Buchungstyp, so fällt auf, dass Barverkäufe überproportional oft in den drei Stadtstaaten getätigt werden (Abb. 3). Führend ist Hamburg: In der Freien Hansestadt entsprechen 50,3 Prozent aller Kassenvorgänge dem Buchungstyp „Bar“. Auf einem vergleichbaren Niveau liegt die Freie Hansestadt Bremen. Dort und in Bremerhaven liegt der Anteil der Barzahlungen an den Kassenvorgängen bei 50,0 Prozent. Es folgt die Hauptstadt Berlin mit einem Anteil der Barzahlungen von rund 49,0 Prozent. Während Hamburg mit Bayern, Baden-Württemberg und Hessen zusammen an der Spitze der kaufkraftstärksten Bundesländer rangiert, liegen die beiden weiteren Stadtstaaten – bezogen auf die Kaufkraft pro Kopf – im unteren Drittel bzw. im Mittelfeld der Bundesländer.