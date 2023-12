Wirtschaftliche Kollateralschäden der Apothekenproteste fallen minimal aus

Am Mittwoch, dem 14. Juni, lag die Zahl der meldenden Apotheken dann knapp 40 Prozent unter den beiden umliegenden Tagen, es ist also anzunehmen, dass dieser Wert auch dem der bundesweit geschlossenen Apotheken entsprach. Der Rx-Absatz brach an diesem Tag um satte 76 Prozent gegenüber einem Durchschnittsmittwoch des Jahres ein!

Donnerstag, der 15. Juni, brach dann alle Rekorde: An keinem anderen Tag des Jahres wurden so viele Verschreibungen eingelöst wie an diesem Tag! Patienten hatten sich also entweder auf den Streik eingestellt und ihr Rezept bereits am Vortag eingelöst, oder lösten es am Streikfolgetag ein.

Keine Verlagerung von OTC-Umsätzen auf Versender

Das galt allerdings nicht im selben Maße für OTC- und Freiwahlprodukte. In diesen Kategorien waren der Streikvortag sowie der Tag danach zwar ebenfalls überdurchschnittlich absatzstark – aber bei weitem nicht die absatzstärksten Tage des Jahres. Kam es also in diesen Segmenten zu einer Verschiebung in den Online-Handel? Laut Datamed IQ stieg der Online-Umsatz am 14. Juni – verglichen mit den drei Mittwochen zuvor – lediglich um 0,4 Prozent (auf knapp zehn Millionen Euro) und der Absatz „nur“ um 1,8 Prozent. Damit fand am bundesweiten Protesttag am 14. Juni keine nennenswerte Verlagerung von OTC- und Freiwahlumsätzen zu den Online-Versendern statt.