Amitriptylin – eine Option gegen Reizdarm

Es zeigte sich in der Intention-to-Treat-Analyse, dass sich die Symptome nach einem halben Jahr in der Verumgruppe signifikant verbessert hatten im Vergleich zu Placebo (Differenz IBS-SSS-Score = -27,0 Punkte, 95%-Konfidenz­intervall = -46,9 bis -7,10 Punkte, p = 0,008). Insgesamt hatten 46 Teilnehmer (20%) in der Amitriptylin-Gruppe und 59 Teilnehmer (26%) in der Placebogruppe die Studie vorzeitig abgebrochen, 30 bzw. 20 Teilnehmer davon wegen unerwünschter Ereignisse. Am häufigsten berichteten die Probanden in der Verumgruppe über anticholinerge Nebenwirkungen, einschließlich Schläfrigkeit und Mundtrockenheit. Die Autoren schlussfolgern, dass niedrig dosiertes Amitriptylin bei der Behandlung des Reizdarmsyndroms sicher und verträglich und Placebo überlegen ist. Sie empfehlen deshalb, das Antidepressivum häufiger bei Reizdarmsyndrom in der hausärztlichen Praxis einzusetzen, als das bisher der Fall ist.