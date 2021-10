Das Reizdarmsyndrom ist eine chronisch verlaufende Erkrankung, welche mit einer erheblichen Beeinträchtigung der Lebensqualität einhergeht. Ein Reizdarmsyndrom (RDS) bzw. Irritable Bowel Syndrome (IBS) liegt vor, wenn folgende Kriterien erfüllt sind.

Es bestehen chronische, länger als drei Monate anhaltende oder rezidivierende Beschwerden, die von Patient und Arzt auf den Darm bezogen werden und in der Regel mit Stuhlgangsveränderungen einhergehen.

Die Beschwerden führen dazu, dass der Patient Hilfe sucht, sich sorgt bzw. die Lebensqualität stark beeinträchtigt wird.

Voraussetzung ist, dass keine Veränderungen vorliegen, die für andere Krankheitsbilder charakteristisch sind.

In der Pathophysiologie des Reizdarmsyndroms (RDS) spielen organische, zelluläre, molekulare und/oder genetische Veränderungen auf allen Ebenen und Komponenten der Darm-Hirn-Achse eine wichtige Rolle. Es stellt ein sehr heterogenes Krankheitsbild dar, was die Erstdiagnose deutlich erschwert – dabei ist eine ausführliche und zielgerichtete Diagnostik entscheidend für den weiteren Krankheitsverlauf. Zur Erleichterung der Diagnostik und Therapie des RDS hat die Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Neurogastroenterologie und Motilität (DGNM) die bestehende S3-Leitlinie überarbeitet (Update S3-Leitlinie Reizdarmsyndrom, Juni 2021).