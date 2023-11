Auch Ipsen legt Verfassungsbeschwerde gegen ALBVVG ein

Das Pharmaunternehmen Ipsen stuft bestimmte Regelungen des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes (GKV-FinStG) und des Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetzes (ALBVVG) als „unverhältnismäßige Verletzung seiner verfassungsmäßigen Grundrechte“ ein. Wie der Konzern am Donnerstag mitteilte, hat er am Montag Verfassungsbeschwerde gegen diese Regelungen eingereicht. Einige Maßnahmen würden „erheblich in das etablierte und ausbalancierte Nutzenbewertungs- und Erstattungsverfahren für innovative Arzneimittel“ eingreifen. Daher bewerte man sie auch „als langfristiges Hemmnis für den pharmazeutischen Innovations- und Forschungsstandort mit potentiell negativen Auswirkungen auf die Patient*innenversorgung“.

Bereits am Montag war bekanntgeworden, dass das Pharmaunternehmen Janssen Verfassungsbeschwerde wegen der beiden Gesetze eingereicht hatte. Laut einer Pressemitteilung des Konzerns wolle man „aktuellen Fehlentwicklungen im Gesundheitssystem, die negative Auswirkungen auf Millionen von Patient:innen sowie den Pharmastandort Deutschland haben, entgegenwirken“. Die Unternehmen Roche und Abbvie Deutschland hatten schon im Juni Beschwerde in Bezug auf das GKV-FinStG eingelegt, das ALBVVG war damals noch nicht in Kraft.