Pharmabranche: Milliarden-Abschläge entlasten Gesetzliche Krankenkassen

Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V. (BPI) hat in einer Pressemitteilung am Dienstag auf die Veröffentlichung der Pharmadaten 2023 hingewiesen: Über verschiedene Herstellerabschläge leistete die pharmazeutische Industrie demnach in Deutschland bis zum Jahresende 2023 voraussichtlich fast 9,7 Milliarden Euro zur Stabilisierung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Dies entspricht einem Anstieg von rund 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Verband verwies zudem darauf, dass parallel die Herausforderungen für die pharmazeutische Industrie kontinuierlich zunehmen würden.

Während die Industrie von multiplen Krisen – einer schwächelnden Weltwirtschaft, Inflation, Rohstoffpreissprüngen, Lieferengpässen sowie den Auswirkungen des Russland-Ukrainekriegs, der Energiekrise und des Fachkräftemangels – betroffen seien, steige die Regulierungsdichte in der Branche, heißt es. Für Unternehmen am Standort Deutschland werde es immer schwieriger, die jährlich wachsende Zahl an Aufgaben und Ausgaben zu refinanzieren.