Schon beim GKV-Finanzstabilisierungsgesetz, das im vergangenen Jahr in Kraft getreten ist und den Apotheken die seit Februar dieses Jahres greifende Erhöhung des Kassenabschlags auf 2 Euro bescherte, destabilisiere die Versorgung zusätzlich. „So führen die sogenannten neuen AMNOG-Leitplanken in die falsche Richtung und die Arzneimittel-Hersteller werden unter anderem mit der Verlängerung des Preismoratoriums sowie einem erhöhten Herstellerabschlag belastet“, kritisiert der BAH. Gleichzeitig steigen demnach die Ausgaben für Energie, Logistik, Verpackungsmaterialien oder Wirkstoffe. Nicht nur die Effizienzreserven der Apotheken, auch jene der Hersteller seien ausgereizt. Die Folge: Inzwischen spürten die Menschen zunehmend Angebots- und Sortimentsverengungen.

Selbstmedikation als zweite tragende Säule der Versorgung

Aus Sicht des Verbands sei es an der Zeit, den Wert der Arzneimittelversorgung anzuerkennen und als Investition in die Gesundheit eines Einzelnen sowie die Widerstandskraft einer Volkswirtschaft zu verstehen. „Dabei bildet die heilberuflich unterstützte Selbstmedikation eine zweite tragende Säule des Versorgungssystems“, betont der BAH: Mehr als die Hälfte aller in Apotheken abgegebenen Arzneimittel seien nicht verschreibungspflichtige Präparate. Wie wichtig das OTC-Geschäft inzwischen für die Apotheken ist, zeigte der Treuhand-Experte Frank Diener Mitte April beim DAV-Wirtschaftsforum in Berlin: Denn bei der Abgabe von Rx-Arzneimitteln zahlten die Apotheken mittlerweile im Schnitt 27 Cent pro Packung drauf.