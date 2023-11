„Wir lieben und leben unseren Beruf, aber ...“

Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) stand in der ersten Reihe der Demonstrierenden. In ihrem Wortbeitrag sprach sie den anwesenden Berufsgruppen ihren Dank für ihre Arbeit aus und zeigte Verständnis für ihre Sorgen. Es gebe aber nicht die eine Lösung und auch nicht die eine Institution für die angesprochenen Probleme. Die Politik könne nur die Rahmenbedingungen schaffen, vieles liege auch in den Händen der Selbstverwaltung, spielte die Ministerin den Ball zurück. In Verhandlungen zwischen Kammern und Krankenkassen bot sie sich als Vermittlerin an und betonte, wie wichtig es sei, im engen Austausch zu bleiben, statt Misstrauen zu schüren.

Die Anwesenden gaben sich weiter protestbereit. Vertreter der Physiotherapie und Logopädie haben bereits signalisiert, sich an weiteren Aktionen beteiligen zu wollen.