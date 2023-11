Kochsalzlösung von Pari: Erstattungsfähigkeit bis 2028 gesichert

Nur in bestimmten Fällen sind Medizinprodukte verordnungsfähig, und die Krankenkassen übernehmen die anfallenden Kosten. Welche Medizinprodukte das sind, regelt Anlage V zum Abschnitt J der Arzneimittel-Richtlinie: „Übersicht der verordnungsfähigen Medizinprodukte“. Die Entscheidung darüber, in welchen „medizinisch notwendigen Fällen“ Medizinprodukte für eine befristete Zeit und „ausnahmsweise in die Arzneimittelversorgung einbezogen“ werden, trifft der G-BA (Gemeinsamer Bundesausschuss). Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn der Nutzen des Präparats – für Diagnose oder Therapie – dem aktuellen Stand der Wissenschaft entspricht oder es keine andere und „zweckmäßigere“ Behandlung gibt.