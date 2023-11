Wie viele Apotheken braucht Deutschland?

Der niedrigere Gesamtumsatz von 57 Milliarden Euro erklärt sich durch die hier nicht enthaltene Spezialversorgung (v. a. Parenteralia), denn wir betrachten nur den in der Fläche ankommenden, typischen Offizinumsatz. Von Stadt zu Land nehmen zudem die Pro-Kopf-Umsätze deutlich ab. In Ballungszentren rangieren sie über dem Durchschnittswert von rund 700 Euro netto, auf dem Land deutlich darunter. Ursächlich sind die Fachärzte mit hochpreisigen Verordnungen, die sich in den Städten konzentrieren. Es zeigt sich so bereits heute ein Gefälle der Umsätze (und abgeschwächt der Erträge) von Stadt zu Land.

Im Ist-Modell wurde die Grenze der Versorgung mit einer Apotheke bei 2.500 Einwohnern gezogen. Darunter weist das Modell keine Apotheke zu. In Gemeinden unterhalb jener 2.500 Einwohner leben etwa 5,7 Millionen Personen, mit einem angenommenen Apothekenumsatz von etwa 3,2 Milliarden Euro. Dieser Umsatz muss ja irgendwo getätigt werden, er wird deshalb gleichmäßig in die nächstgrößeren fünf Einwohnerklassen verteilt, also in umliegende, größere Gemeinden bis hin zu Kreisstadtebene. Der Blick auf die Zahlen zeigt, dass das Modell im Großen und Ganzen den Ist-Zustand in 2022 abbilden dürfte.

Versorgungsdichte variieren

Doch was passiert, wenn wir an der „Schraube“ Versorgungsdichte drehen? Tabelle 2 gibt Aufschluss. Zum einen wird die Mindest-Gemeindegröße von 2.500 auf 4.000 Einwohner erhöht. Eine existenzfähige Apotheke ergibt sich daher für Ortschaften von 4.000 bis 7.500 Einwohnern, zwei Apotheken versorgen die Einwohnerklasse von 7.500 bis 12.500 Einwohnern, ab Kreisstadtebene über 25.000 Menschen wird wiederum eine Apotheken-Einwohner-Relation zugrunde gelegt, hier eine etwas höhere um 1 : 5000. Wir schneiden zudem die Einwohnergrenzen der kleineren Gemeinden etwas anders zu, hin zu etwas höheren Personenzahlen. Damit hätte eine Kleinstadt im Bereich von z. B. 12.500 bis 17.500 Bewohnern immer noch drei Apotheken. Die Einwohner der untersten Einwohnerklasse (9,3 Millionen!) werden wieder auf die fünf nächstgrößeren Klassen verteilt. Und das Ergebnis? Es wären nur noch rund 14.800 Betriebsstätten nötig!