Komplett rosarot ist die E-Rezept-Welt in Österreich aber doch nicht. So gibt es bislang noch keine Lösung für die Heimversorgung. In Deutschland wäre in diesem Fall die direkte Zuweisung an eine Apotheke ausnahmsweise erlaubt, das ist in Österreich nicht der Fall. Zudem ist eine Zuweisung von E-Rezepten über das sichere Netz nicht vorgesehen. Die App hat diese Funktionalität nicht. Wenn Patienten ihrer Apotheke das Rezept vorab schicken wollen, müssen sie den QR-Code oder die Rezept-ID per Whats-App, E-Mail etc. schicken. Viele Diskussionen, die in Deutschland auch seitens der Apothekerschaft um Rezeptweiterleitung etc. geführt werden, gibt es allerdings in Österreich nicht: Der Versandhandel mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ist nicht erlaubt.

Ein weiteres Problem: Geht die eCard verloren oder kaputt und ist die betroffene Person nicht in der App angemeldet, ist demnächst kein Zugriff auf die E-Rezepte mehr möglich.