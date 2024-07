E-Rezepte fürs Heim künftig direkt vom Arzt in die Apotheke

Doch der überarbeitete Referentenentwurf für das Apotheken-Reformgesetz (Stand 11. Juli) sieht nun eine Klarstellung vor. § 12a Apothekengesetz (ApoG), der den Heimversorgungsvertrag regelt, soll um einen Absatz 4 ergänzt werden. Demnach kann ein Apothekenbetreiber mit bestehendem Heimversorgungsvertrag abweichend vom Zuweisungsverbot (§ 11 Abs. 1 Satz 1 ApoG) „Absprachen, die das Sammeln und direkte Weiterleiten von Verschreibungen, auch Verschreibungen in elektronischer Form oder elektronische Zugangsdaten zu Verschreibungen in elektronischer Form, für die Bewohner des Heimes an seine Apotheke umfassen, mit Ärzten treffen.“

In der Begründung heißt es dazu: „Mit der Regelung sollen Aufwände in den Pflegeheimen durch eine bisher benötigte Weiterleitung der Verschreibungen an die Apotheke reduziert werden“.