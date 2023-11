Auswahlkaskade behindert Vorsorge gegen Lieferengpässe

Das macht eine größere Lagerhaltung zu einem unkalkulierbaren Risiko. Schon auf der Arzneistoffebene lässt sich der Bedarf an Arzneimitteln für die Akutmedikation kaum für eine Saison abschätzen. Denn niemand weiß, wie intensiv die Wellen von Corona, Influenza und anderen Viren werden. Das ist ja gerade ein wesentliches Planungsproblem für die Hersteller. Doch für die Apotheken lohnen sich Vorräte jetzt nur noch mit der Ware der richtigen Rabattvertragspartner oder wenn die Lage so schlimm wird, wie wir es eigentlich alle verhindern wollen. Anderenfalls bleiben die Apotheken auf ihren Vorräten sitzen. Dieses Risiko machen die im anderen Fall erzielbaren Margen aber nicht wett. Aus ökonomischer Sicht ist den Apotheken eine weitreichende Lagerhaltung bei vielen Produkten daher nicht zu empfehlen. Im Ernstfall darf die Gesellschaft daher nicht damit rechnen, dass die Apotheken Lieferengpässe über eine relevante Zeit abfedern werden.

Kein „bisschen“ flexibel

Das Problem liegt in den Rabattverträgen selbst, denn ihre Grundidee ist nicht flexibel. Ein bisschen Auswahlkaskade gibt es ebenso wenig wie das sprichwörtliche „bisschen schwanger“ oder ein bisschen flexibel. Denn das ist eben nicht flexibel. Es kann nicht mehr das abgegeben werden, was vorhanden ist, sondern es muss irgendwas anderes bestellt werden, solange es irgendwie geht. Das ist der entscheidende Unterschied. Nur wenn die Kaskade komplett entfällt, ist flexible Arbeit in der Apotheke möglich. Die Pandemie hat bewiesen, dass es ohne Rabattverträge besser geht. Diese Flexibilität verspricht viel mehr Erfolg, als die überholte Idee der Rabattverträge erneut zu aktivieren.