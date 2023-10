GSK setzt auf einheitliche Fertigspritze für alle Impfstoffe

Das Pharmaunternehmen GlaxoSmithKline (GSK) will künftig bei allen seinen Impfstoffen nur noch einen Typ einer standardisierten Fertigspritze verwenden. Durch die bis voraussichtlich 2025 laufende Umstellung verkleinern sich die 10-er Packungen, was unter anderem mehr Platz in Kühlschränken von Apotheken schafft.