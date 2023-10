Einmal mit dem Herpes-simplex-Virus infiziert, kann es immer wieder zu Lippenherpes mit Fieberbläschen kommen. Episodische Anwendungen mit topischen Aciclovir- oder Penciclovir-Cremes lindern die Sym­ptome und verkürzen effektiv die Krankheitsdauer, bei schwereren Krankheitsfällen werden auch orale Virustatika (Aciclovir, Valaciclovir oder Famciclovir) eingesetzt.

In einer randomisierten, multizentrischen Phase-III-Studie wurde nun untersucht, ob eine Bacille­-Calmette-Guérin(BCG)-Impfung wiederkeh­rende Herpes-labialis-Episoden reduziert. Denn für die BCG-Impfung gegen Tuberkulose sind bereits zusätz­liche unspezifische immunmodulatorische Effekte bekannt sowie positive Effekte auf Herpesrezidive aus Beobachtungsstudien. 84 der ursprünglich 6828 erwachsenen Teilnehmer der BRACE-Studie (mit BCG-Impfung zum Schutz vor einer COVID-19-Infektion) berichteten über vier oder mehr Lippenherpes-Episoden im vorangegangenen Jahr. Diese Personen erhielten in einer Teilstudie randomisiert zugeteilt entweder eine intradermale BCG-Impfung (0,1 ml BCG-Denmark mit 2 - 8 × 105 koloniebildenden Einheiten von Mycobacterium bovis, Danish strain 1331) (n = 38) oder eine Kochsalz-Injektion als Placebo (n = 46). Als primärer Endpunkt wurde die Durchschnittszeit bis zu den ersten wiederkehrenden Lippenbläschen nach einer BCG-Impfung erfasst. Sie war 1,55 Monate länger in der BCG-Gruppe (95%-Konfidenzintervall [KI] = 0,27 bis 2,82; p = 0,02) als in der Kontrollgruppe. Innerhalb von zwölf Monaten berichtete zudem ein größerer Anteil der BCG-Gruppe über eine abnehmende Dauer, Schwere sowie Häufigkeit von Herpes-labialis-Episoden und deren Einfluss auf die Lebensqualität.

Insgesamt hatte die BCG-Impfung eine positive Auswirkung auf Herpes labialis, speziell bei Männern mit Rezidiven, erhöhte aber das Risiko von Lippenherpes in der Subgruppe mit Teilnehmern, die nie zuvor ein Fieber­bläschen hatten. Ansonsten gab es nach der Impfung keinerlei Sicherheitsbedenken. Die Studienautoren sprechen sich dafür aus, den Ansatz einer BCG-Impfung gegen Herpesrezidive bei weiteren Populationen zu untersuchen, z. B. bei Kindern.