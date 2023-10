Zyto-E-Rezept erfolgreich direkt zugewiesen

Laut einer Mitteilung des Rechenzentrums Dr. Güldener hat nun erstmals ein Rezept für eine Direktzuweisung nach eben diesem Gematik-Workflow den vollständigen Prozess von der Erstellung bis zur Verarbeitung im Abrechnungszentrum erfolgreich durchlaufen. Neben dem Rechenzentrum waren das Uniklinikum Münster und der Softwareanbieter RedMedical an dem Pilotversuch beteiligt.

Der Workflow ermögliche es den Ärztinnen und Ärzten, die jeweiligen E-Rezeptdaten in einer für Ärzte bereitgestellten Oberfläche aufzurufen, um sie zu prüfen und zu signieren. Im Anschluss werden die Daten direkt an den Fachdienst der Gematik übermittelt und prozessiert, heißt es in der Mitteilung. Die Taxierungssoftware ZytoTax rufe diese dann im E-Rezept-Fachdienst ab und die Apotheke könne das empfangene E-Rezept taxieren. Abschließend werde der Abrechnungsdatensatz, nach der Signatur durch den Apotheker oder die Apothekerin, ans Rechenzentrum übermittelt. Im Pilotversuch sei zunächst ein Rezept für Fertigarzneimittel erstellt worden, es könnten aber auch komplexere Medikationen wie individuelle Herstellungen automatisiert via Schnittstelle aus den jeweiligen Programmen übertragen werden. Diese Rezepte könnten ebenfalls den Prozess innerhalb des Gematik-Workflow 169 durchlaufen.