Private E-Rezepte: So ist der Workflow

Für das kommende Jahr ist nicht nur geplant, für GKV-Versicherte bundesweit E-Rezepte einzuführen, auch Privatversicherte sollen ihre Verordnungen irgendwann elektronisch erhalten. Wie hier die Abläufe sein sollen, dazu hat die Gematik kürzlich eine Vorabversion der Technischen Spezifikation auf dem sogenannten Fachportal veröffentlicht. Der Prozess entspricht zunächst dem einer Verordnung zulasten der GKV: Die Ärztin oder der Arzt stellt die Verordnung aus und legt sie auf dem E-Rezept-Fachdienst der Gematik ab. Die Patient:innen erhalten den Token entweder ausgedruckt oder in elektronischer Form aufs Smartphone. Diesen übermitteln sie wiederum an die Apotheke ihrer Wahl.

Alternativ auf Papier

Anders als beim GKV-Rezept kann die Apotheke beim privaten E-Rezept zusätzlich Abrechnungsinformation im Fachdienst der Gematik elektronisch bereitstellen. Hierzu erstellt die Apotheke – im Gegensatz zum GKV-Rezept, wo dies das Rechenzentrum übernimmt – den Abrechnungsdatensatz. Dieser wird dem Versicherten über den Fachdienst zur Verfügung gestellt, die Apotheke spielt die Abrechnungsdaten also zurück in die TI – wenn von den jeweiligen Patient:innen gewünscht. Dort werden sie, wenn die Versicherten zustimmen, bis zu zehn Jahre gespeichert. Die elektronisch bereitgestellte Abrechnungsinformation können die Versicherten dann verwalten und beispielsweise über eine entsprechende App direkt bei ihrer Versicherung einreichen. Alternativ können Patient:innen auch einen Papierbeleg erhalten, den sie dann wie aktuell auch an den Kostenträger weitergeben.