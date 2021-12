Verschleppen Kassen und Software-Anbieter das E-Rezept?

Spätestens seit gestern ist klar, was Beobachter schon längst ahnten: In der Fokusregion läuft es alles andere als rund. Gerade einmal 42 E-Rezepte haben nach Angaben einiger Gesellschafter, darunter der Deutsche Apothekerverband, den gesamten Prozess durchlaufen. Das ist nach Einschätzung von Apothekern, Ärzten, Zahnärzten und Krankenhausvertretern deutlich zu wenig – sie fordern den Gesetzgeber auf, das E-Rezept „erst nach einer ausreichenden Testphase und erwiesener Praxistauglichkeit für den Regelbetrieb in den Praxen vorzusehen“.

Aktuell gilt gemäß § 360 Sozialgesetzbuch V, dass in knapp einem Monat die Nutzung des E-Rezepts zur Pflicht wird – sofern die technischen Voraussetzungen es zulassen. Der Appell der Gesellschafter, diesen Stichtag auszusetzen, geht insbesondere an das Bundesministerium für Gesundheit, das mit 51 Prozent auch den Löwenanteil der Stimmen in der Gematik auf sich vereint. Es könnte einen entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg bringen, um die einschlägige Passage anzupassen. Aktiv werden könnten allerdings genauso gut die Ampel-Fraktionen im Bundestag.